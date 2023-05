Zaccagni a Dazn: «Oggi è la festa di Radu ha dato tantissimo per la Lazio»

Zaccagni, l’attaccante ai microfoni di Dazn saluta il suo ormai ex compagno di squadra e parla anche della Champions

La vittoria contro la Cremonese consente alla Lazio di andare in supercoppa, ma il pensiero dei ragazzi di Sarri va anche a Radu che lascia dopo quindici anni il club capitolino. Lo sa bene anche Zaccagni, il quale ai microfoni di Dazn al termine della partita si esprime cosi a riguardo

PAROLE – E’ stata una giornata emozionante, stadio pieno, siamo qui per dare il saluto a Radu, ha fatto la storia della Lazio, è stato un grande, siamo contenti. Mi ha aiutato, è stato uno dei primi a parlarmi per farmi capire cosa volesse dire indossare la maglia della Lazio, è un grande uomo. Ci ha dato una grandissima mano nei momenti difficili, gliene saremo per sempre grati. Lo chiamiamo Boss perché è il boss, il generale della Lazio. Adesso vedrete cosa abbiamo preparato per lui, si merita tutto questo, ha dato tanto a noi e al pubblico. Champions? Sono molto contento, ho lavorato tanto, pensavo che fosse fondamentale quest’anno. Sono carico. Il primo che piange? Si emozioneranno in tanti, io sicuramente