Zaccagni a caccia della Nazionale: a Cagliari continua la marcia d’avvicinamento

Mattia Zaccagni partirà titolare anche nella gara di questa sera contro il Cagliari: l’esterno a caccia della chiamata di Mancini

Mattia Zaccagni non ha nessuna intenzione di fermarsi. Reduce da una seconda parte di stagione ad altissimi livelli dopo una prima caratterizzata da parecchi intoppi fisici, l’obiettivo dell’ex Verona è quello di convincere Mancini a convocarlo per i play-off per Qatar 2022.

Dalla partita di Cagliari di questa sera, importantissima per la classifica della Lazio, servirà anche a Zac per continuare a stuzzicare l’attenzione del CT Mancini. Mattia non ha nessuna intenzione di accontentarsi.