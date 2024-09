Yazici Lazio, nuove CONFERME su di lui! Ma c’è una CONCORRENTE dall’estero: la SITUAZIONE

Yazici Lazio, nuove conferme su di lui. Ma c’è una concorrente anche dall’estero: la situazione sul calciomercato

Come confermato da L’Equipe, il calciomercato Lazio sta guardando agli svincolati in cerca di possibili rinforzi in mezzo al campo. Tra i profili valutati c’è quello di Yusuf Yazici, accostato ai biancocelesti anche negli scorsi mesi.

Il giocatore turco è attualmente svincolato e in cerca di una sistemazione, ma anche l’Olympiakos sarebbe sulle sue tracce. Il club capitolino è alla ricerca di un rinforzo di qualità e con il mercato chiuso può attingere solo dal mercato degli svincolati.