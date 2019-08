Yazici, il presidente del Trabzonspor: «C’è distanza con il Lille»

Yazici, futuro tutto da scrivere: su di lui Lille e Lazio, la situazione

Trattativa ancora aperta tra Trabzonspor e Lille per il centrocampista Yusuf Yazici. Il presidente del club di Trebisonda, Ahmet Ağaoğlu, sul futuro del suo giocatore ha ammesso: «L”interesse del club di Lille continua a esserci, i colloqui proseguono. Ma il nostro atteggiamento è sempre lo stesso: loro insistono con la loro prima offerta, noi, allo stesso modo, ribadiamo la nostra richiesta. Questa è la situazione. C’è una differenza importante tra quanto propongono e quanto invece vogliamo noi». Lazio alla finestra, pronta ad entrare in gioco in caso di partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Situazione tutta in divenire, i biancocelesti restano sullo sfondo.