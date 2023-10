Celtic Lazio, Yang Hyun-Jun avvisa la squadra di Sarri: «Vogliamo vincere»

Celtic-Lazio, Yang Hyun-Jun, centrocampista degli scozzesi, ha avvisato gli uomini di Sarri in vista della sfida in Champions League

Intervistato dal The National, il centrocampista del Celtic, Yang Hyun-Jub ha parlato così in vista della gara di Champions League contro la Lazio:

«Forse il risultato dell’ultima partita di Champions League non è stato dei migliori, ma da quell’esperienza ho imparato che possiamo lottare in una situazione difficile. Abbiamo fatto del nostro meglio contro il Feyenoord e il nostro lavoro di squadra si è rafforzato dopo quella partita. Se giochiamo il nostro stile di calcio, penso che sia possibile battere la Lazio. Se vogliamo qualificarci da questo gruppo di Champions League, dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Ho avuto modo di giocare davanti a 60.000 tifosi contro il Tottenham a Seul ed è stata una grande esperienza per me, ma mi aspetto che la partita della Lazio al Celtic Park sia ancora migliore. Sono rimasto molto sorpreso dal rumore che c’è stato nell’ultima partita contro il Feyenoord, anche da parte dei nostri tifosi fuori casa».