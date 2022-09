Jacobelli: «Sarri ha svegliato la Lazio, in Europa League...»

Xavier Jacobelli, famoso giornalista, ha analizzato l’importante vittoria della Lazio sul campo della Cremonese

Ospite a TMW Radio, durante la trasmissione GOAL DI NOTTE, Xavier Jacobelli ha parlato così della Lazio:

«Immobile ha guidato la riscossa della Lazio. Sono tentato di archiviare il 5-1 come un incidente di percorso in una brutta partita. I biancocelesti possono arrivare lontano sia in campionato che in campo internazionale. Le parole brucianti e sprezzanti di Sarri hanno avuto un peso sulla prestazione di oggi».