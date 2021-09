Jacobelli: «Le critiche a Immobile sono ridicole, è uno dei migliori»

Jacobelli ha parlato di Immobile difendendolo e sottolineando come negli ultimi anni sia stato uno dei migliori attaccanti in circolazione

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato a TMW Radio di Ciro Immobile. Il noto giornalista si è schierato dalla sua parte:

«Critiche ridicole. Non si può giudicare solo per i gol fatti. Immobile ha vinto la scarpa d’oro due stagioni fa, è uno dei migliori centravanti del nostro campionato e ha una buona media gol anche in azzurro».

SULLA CESSIONE DELLA SALERNITANA – «L’interessamento degli sceicchi per la Salernitana? Siamo a livello di ipotesi ancora. Lotito entro la fine dell’anno garantirà il passaggio di proprietà, come da accordi con la Figc».