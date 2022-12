Qatar 2022, Jacobelli: «Deschamps può eguagliare Pozzo, però…»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato della semifinale di domani tra Francia e Marocco: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così della semifinale di Qatar 2022 tra Francia e Marocco:

«Deschamps può entrare nella storia vincendo due mondiali di fila proprio come Pozzo. Dal punto di vista tattico è molto interessante la sfida tra la macchina da gol francese contro la difesa munita del Marocco che ha subito soltanto un gol in cinque partite, al pari di Marcello Lippi con l’Italia nel 2006. Deschamps sta facendo un ottimo lavoro alla guida della sua Nazionale, senza un Pallone d’oro come Benzema, ma la gara contro il Marocco non ha un esito scontato per le caratteristiche della formazione africana che può vantare tanti giocatori con esperienza acquisita nei campionati di tutta Europa».