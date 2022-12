Jacobelli: «Qatar 2022? Il Mondiale ha lasciato messaggi positivi»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha tracciato un bilancio dell’edizione appena conclusa dei Mondiali 2022 in Qatar: le sue parole

Intervistato da TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così di Qatar 2022:

«Per quanto riguarda gli atteggiamenti in campo è stato un Mondiale che ha mandato messaggi importanti e positivi. Dall’atteggiamento del Giappone che pulisce gli spogliatoi al bacio di Modric alla medaglia di bronzo. Se invece pensiamo a quanto successo fuori dal campo è stato il peggior Mondiale della nostra storia. Dai diritti umani totalmente non rispettati alle richieste di risarcimento del Nepal per i lavoratori deceduti, dalla fascia arcobaleno negata ai discorsi senza senso di Infantino. Ora si pensa anche al Mondiale per club a 24 squadre, ma non si può pensare una cosa del genere. Mi auguro che questa proposta venga bocciata, c’è un’impraticabilità di questo evento perché porterebbe solo ulteriori infortuni».