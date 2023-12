Jacobelli, appunto a Sarri: «Criticando l’ambiente non ha valorizzato i meriti della Lazio in Champions»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato le parole pronunciate ieri in conferenza da Sarri: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato così le parole pronunciate ieri da Maurizio Sarri in conferenza alla vigilia di Atletico Madrid-Lazio:

«Leggo con attenzione, che ha precisato di riferirsi all’ambiente. Io penso che in questo momento sia necessario evidenziare i meriti di una squadra che si è qualificata con un turno di anticipo agli ottavi, ma questo riferimento a un ambiente insoddisfatto non è il modo più maturo per affrontare questo momento. Non valorizza al massimo ciò che la Lazio ha fatto in campo europeo, alla vigilia di una partita così importante mi sarei soffermato solo sui meriti».