Jacobelli: «Nazionale Italiana? Vi dico qual è il problema»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha analizzato il momento vissuto dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così della Nazionale Italiana:

«Il problema della Nazionale parte da lontano e parte dai vivai. Se nei settori giovanili non si allenano e non si istruiscono gli attaccanti è un problema. Ormai il duello uno contro uno e il dribbling non fa più parte delle prerogative tecniche nella formazione di un giocatore. La Federazione ora pensa di varare la famosa norma del 5+5 nella composizione nella lista per il campionato e di applicare una regola simile per la Primavera. Sarebbe già un passo in avanti importante anche in chiave Nazionale, sicuramente serve un cambiamento».