Jacobelli sprona la Lazio: «La Conference va affrontata con ambizione, Tare…»

Xavier Jacobelli, famoso giornalista, ha parlato dell’avventura della Lazio in Conference e del derby vinto con la Roma

Intervenuto a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così della Lazio:

«La Lazio ha risorse tali che le permettono di vincere anche senza giocatori importantissimi come Immobile e Milinkovic-Savic. È stato un moto d’orgoglio dei biancocelesti dopo due sconfitte pesanti come quelle con Salernitana e Feyenoord. La Roma sta facendo il massimo, anche in Europa dove ha superato la fase a gironi. Non bisogna dimenticare le assenze di Dybala e Wijnaldum, oltre all’infortunio attuale di Pellegrini e su questo ha ragione Mourinho. Mi auguro che le italiane rispettino l’impegno perché il sorteggio è stato favorevole e gli avversari sono tutti abbordabili. Mi auguro che in chiave Lazio non ci si leghi alle parole di Tare, non sono d’accordo con lui sulla considerazione della Conference. Accresce il prestigio della formazione che arriva fino in fondo, basti vedere l’entusiasmo che ha portato in casa Roma. Ricordiamo poi che la Conference arricchisce anche la bacheca, la Lazio è ambiziosa ma a livello europeo non vince un trofeo dal secolo scorso».