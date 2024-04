Winter: «Io allenatore in serie A? Il mio modo di giocare è perfetto per il campionato italiano»

Winter, l’ex calciatore di Lazio e Inter rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro come allenatore

A margine del Padel Best Expo di Montecarlo, ha parlato l’ex giocatore della Lazio Winter il quale si è soffermato su un suo possibile ritorno in serie A ma questa volta come allenatore

PAROLE – Mi piacerebbe molto, adesso ho fatto esperienza, parlo bene italiano, conosco la mentalità. Io sono cresciuto in Italia, penso di poter far giocare bene le squadre in un modo che sia attrattivo e anche vincente. Penso di poter fare bene in qualunque squadra in Italia, io aspetto sempre che mi arrivi una chiamata perché sono pronto