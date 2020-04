Wilson ricorda Chinaglia: «Il 25 aprile del ’76 l’ultima gara in biancoceleste»

Wilson, l’ex capitano biancoceleste ha raccontato l’ultima partita di Giorgio Chinaglia con la maglia della Lazio

Il 25 aprile è una data che tutti i tifosi della Lazio ricordano non solo per la festa della Liberazione ma anche per l’ultima partita giocata da Giorgio Chinaglia con la maglia biancococeleste. Ecco il ricordo di Pino Wilson intervistato da Il Corriere della Sera.

«Il Torino andava a tremila, come noi nel 1974, ma nonostante questo pareggiammo e rischiammo di vincere. Giorgio, poi, partì la sera stessa. Lo aspettava la moglie negli USA. Ma con tutto il rispetto per lui, credo che il miglior centravanti della storia laziale è stato Piola. Sul podio metto anche Bruno Giordano, classe meravigliosa».

CAMPIONATO – «Fino allo stop la Lazio giocava il miglior calcio insieme all’Atalanta. I valori restano gli stessi, anche perché nessun giocatore ha staccato la spina. Spero di rivedere la stessa verve».