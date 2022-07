Gnonto rivela: «Esami di maturità? Tutto bene»

Willy Gnonto, attaccante dello Zurigo e dell’Italia di Mancini, ha raccontato il proprio esame di maturità: le sue parole

Intervistato da Sportweek, Willy Gnonto si è raccontato a tutto tondo.

ESAMI DI MATURITA’ – «Italiano è andato bene, ero tranquillo. Ho scelto la traccia su Oliver Sacks perché era un testo sulla musica e io sulla materia sono ferrato: nella mia playlist c’è di tutto, da Laura Pausini a Drake e Sfera Ebbasta. Matematica la temevo un po’ di più. Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi, io mi impegno a comunicare in maniera corretta nella forma e nella sostanza. Il calcio è seguito da tutti, dai bambini agli anziani. E non finisce in campo, c’è tutto il contorno fuori. Perciò, spiegare bene quel che succede intorno al nostro mondo e riguarda te, che di calcio vivi, è il punto di partenza».

