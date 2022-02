Zouma, il West Ham lo punisce: fuori rosa e multa salatissima

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il West Ham sanziona Zouma per i maltrattamenti inflitti ai suoi due gatti: il club lo mette fuori rosa e gli fa pagare una multa salatissima

Non si è fatto attendere il West Ham. Dopo lo spiacevolissimo episodio che ha visto protagonista Kurt Zouma mentre maltrattava i suoi gatti, il club ha deciso di sanzionarlo con una multa di ben 300.000 euro e mettendolo fuori rosa.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha inoltre preso in affido i due felini, mentre la polizia di Exes, zona dove risiede il giocatore, ha aperto un’indagine.