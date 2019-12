We Run Rome, alcuni arbitri di Serie A parteciperanno alla corsa

We Run Rome, tanti gli arbitri di Serie A che parteciperanno alla manifestazione in programma il 31 dicembre fra le strade della Capitale

Una corsa senza fischietto: molti i direttori di gara di Serie A tra i 200 iscritti alla «We Run Rome», corsa in programma tra le strade della Capitale il 31 dicembre. Quella che correranno sarà la terza tappa della «Referee Run»: 10 km nel cuore della città. Tra i presenti spiccano i nomi di arbitri della Can di A Federico La Penna e Fabrizio Pasqua, Valerio Marini e Francesco Fourneau appartenenti alla Can B, l’assistente internazionale Veronica Vettorel. Presente anche Gianpaolo Calvarese che dopo la finale di Supercoppa Italiana ha deciso di partecipare all’iniziativa per salvaguardare il patrimonio del territorio.