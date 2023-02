Wanda Nara: «Keita Balde? Non so cosa è successo». Ecco le parole della showgirl argentina sul presunto flirt con l’ex Lazio

Ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, la showgirl argentina Wanda Nara ha risposto alla domanda che riguardava il presunto flirt avuto con l’ex giocatore della Lazio, Keita Balde. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Keita Balde? Non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. Mauro è una persona molto diretta. La moglie di Keita ha scritto “Wacca”? Capisco che le donne preferiscono arrabbiarsi con altre donne invece che con il loro marito. Un giorno magari le spiegherò in privato»