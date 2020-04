Pordenone, Vogliacco: «I Mihajlovic mi hanno fatto innamorare della Lazio»

Alex Vogliacco, giovane difensore del Pordenone, ha raccontato come la famiglia Mihajlovic gli abbia trasmesso l’amore per la Lazio

Il profondo legame della famiglia Mihajlovic con la Lazio non è cosa nuova. La passione biancoceleste scorre nelle vene non solo di Sinisa, ma anche in quello dei suoi figli. Un amore così forte che ha contagiato anche Alex Vogliacco – cresciuto nel settore giovanile della Juventus – ed ora al Pordenone, oltre che fidanzato della bella Virginia Mihajlovic. In una diretta Instagram con Riccardo Mancini – telecronista di DAZN -, il difensore ha raccontato:

«Un sogno? Nella famiglia della mia fidanzata sono tutti laziali, mi hanno fatto innamorare della tifoseria della Lazio. Per questo mi son detto che uno dei miei obiettivi futuri, è quello di giocare con la Lazio. Mihajlovic? Mi parla spesso della Lazio, poi i figli vanno sempre allo stadio perchè sono grandi tifosi. Mi sono appassionato anche per quello. Il mio rapporto con lui è bellissimo. All’inizio avevo un po’ di ansia perché c’è questo credo che sia un tipo duro, invece non è assolutamente così. Tratta meglio me che i suoi figli si può dire. Gli voglio davvero tanto bene, lui è un padre incredibile, è molto presente ed affettuoso. A livello tecnico ogni tanto mi dà qualche consiglio per aiutarmi a crescere. Gli piace la mia tipologia di calcio. Non mi ha mai sfidato sulle punizioni, ogni tanto gioca a padel, tennis e a ping pong, dove è imbattibile. Competitivo al massimo anche in questo campo (ride ndr)».