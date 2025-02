Vocalelli non ha dubbi: «Il sorteggio di oggi ha portato fortuna più alla Lazio che alla Roma, ecco perchè»

Vocalelli, il cronista si esprime in merito al sorteggio di Europa League concentrandosi su chi sia stata più fortunata delle due romane

Alla luce del sorteggio di questo pomeriggio di Europa League, che vedrà la Lazio affrontare agli ottavi di finale il Plzen, ha parlato il cronista Alessandro Vocalelli. Il giornalista ai microfoni di Radio Radio esprime il suo parere su come è andata ai biancocelesti e alla Roma che dovrà invece vedersela contro l’Athletic Bilbao

SORTEGGIO – Il sorteggio è andato bene per la Lazio, non per la Roma. Il fatto è di evitare il derby era più importante per i biancocelesti; in questo modo ha potuto pescare il Viktoria Plzen. E nei quarti di finale potrebbe incontrare l’Olympiacos. Per carità, sono tutte squadre con cui devi giocare, ma sulla carta sono più che abbordabili. La Roma invece ha evitato sì la Lazio, ma ha preso l’Atletic Bilbao, che forse è la più forte della competizione. Penso che per la Roma, da un punto di vista tecnico, fosse meglio giocare contro la Lazio