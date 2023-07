Vocalelli: «La Lazio è la stessa dell’anno scorso ma senza Milinkovic». Le parole del giornalista sportivo

Il giornalista sportivo Alessandro Vocalelli ha cercato di fare chiarezza sulla situazione che riguarda il mercato della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di RadioRadio:

PAROLE– «Penso che la situazione sia chiara, addirittura solare. La Lazio aveva raggiunto un livello di felicità e soddisfazione assoluta raggiungendo la Champions e il secondo posto ed è riuscita a non spendere nulla pur avendo 90 milioni disponibili sul mercato pur sapendo che ha un allenatore che è abituato a lavorare sul campo. A pochi giorni dall’inizio del campionato la Lazio è la stessa dell’anno scorso ma senza Milinkovic. È evidente che le responsabilità siano di Lotito, che non ha fatto nulla di tutto quello che era previsto in questi casi, ovvero prendere un sostituto di Milinkovic, operare sul mercato ed evitare stilettate all’allenatore. E lui che parla di Sarri, il mister non ha detto una parola. Si sta creando un pericoloso solco ».