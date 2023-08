Vocalelli: «La Lazio di ieri mi è sembrata una squadra orribile» Le parole del giornalista sportivo

Intervistato dai microfoni di Radio Radio, il giornalista sportivo, Alessandro Vocalelli, ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Genoa.

LE PAROLE- A me la Lazio di ieri è sembrata una squadra orribile, senza idee, lenta e compassata, con una condizione atletica indecente. A me interessa capire perché Marusic è l’ombra di se stesso, Lazzari è impresentabile, Anderson è irriconoscibile, Zaccagni fa una fatica terribile. Vorrei capire perché i giocatori che hanno fatto il ritiro atletico sono in una forma fisica raccapricciante. Sarri dovrebbe darci molte spiegazioni su questo. Le dichiarazioni di Sarri di ieri non spiegano nulla, anzi mi fanno preoccupare ancora di più