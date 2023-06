Vizcaino: «Luis Alberto? Qualora lui volesse il Cadice lo accoglierebbe volentieri»

Vizcaino, il presidente del Cadice ha parlato di Luis Alberto e rilascia alcune dichiarazioni riguardo l’indiscrezione

LUIS ALBERTO – Luis Alberto può giocare per il Cadice se vuole. Nelle condizioni economiche in cui versa non può giocare ora e non poteva farlo a Natale, ma gioca in una squadra che parteciperà alla Champions League e lì è fondamentale. A Natale ha fatto uno sforzo, come tutti. Come la mettiamo se viene Luis Alberto e non viene nessun altro? Le risorse sono quelle che sono. E Luis Alberto si è guadagnato i soldi che percepisce. Prima deve volerlo, deve volere la sua squadra, che ha pagato una fortuna per lui. Luis Alberto ha sempre detto di voler venire e si è impegnato molto a Natale, ma il club ha detto di no