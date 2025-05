Viviano racconta il rapporto con Mihajlovic: ecco cosa ha detto

L’ex portiere della Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il suo rapporto con Sinisa Mihajlovic

Emiliano Viviano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato dell’ex giocatore della Lazio.

LE PAROLE – Lui ti annusava, quando trovava qualcuno come lui e io per certi versi ero simile, non dicevo cavolate, ero diretto. Sinisa stravedeva per me, litigavamo due volte a settimana su qualsiasi cosa perché lui esagerava. A me permetteva di dirgli determinate cose, ma non perché aveva paura di me, lui non aveva paura di nulla, ma perché mi rispettava e quando sentiva che gli dicevo così, dentro pensava che forse se glielo stavo dicendio allora forse stava esagerando.