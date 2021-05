Viviano: «Cragno? Ecco in quale squadra lo vedrei bene»

Emiliano Viviano ha commentato il futuro di Cragno, attualmente portiere del Cagliari. Ecco le parole dell’ex giocatore

Cragno è uno dei nomi più caldi per questo calciomercato. Il portiere del Cagliari potrebbe finalmente fare il salto in una squadra d’alta classifica, ma per Viviano anche la Fiorentina sarebbe una buona piazza in cui crescere. Ecco le parole dell’ex per Fiorentinanews:

«Per Cragno è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Non so se ci siano delle trattative in corso ma sarei davvero felice di vederlo alla Fiorentina, sarebbe un portiere più che valido per i viola».