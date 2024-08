Dani Olmo spinge Vitor Roque fuori dal Barcellona: le ultime

Il Barcellona vuole fare cassa con Vitor Roque per affondare il colpo Dani Olmo: le ultime sul brasiliano che piace alla Lazio

Il Barcellona fa sul serio per Dani Olmo: come riportato da Sky Sport i blaugrana sono pronti ad una seconda offerta con 50 milioni di parte fissa che con i bonus può arrivare fino a 65 milioni.

I blaugrana sono in vantaggio rispetto alla concorrenza e il Lipsia ci sta pensando seriamente. Il colpo lo finanzierebbe la cessione di Vitor Roque, obiettivo del calciomercato Lazio: dopo appena sei mesi per il nuovo tecnico Flick non sarebbe fondamentale. Di fronte all’offerta giusta potrebbe partire.