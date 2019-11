Viterbo, continui cambi di allenatore: Farris unico ‘Highlander’

Massimiliano Farris è stato l’unico a resistere sulla panchina della Viterbese

La panchina della Viterbese è, da circa dieci anni, una delle più ‘calde’. Molti tecnici sono stati esonerati e poi richiamati, i cambi in totale sono stati 31. Solamente un allenatore è riuscito a resistere per un’intera stagione. Stiamo parlando di Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il milanese è stato l’unico ad agguantare una promozione alla guida della squadra della Tuscia.