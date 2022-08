Visite mediche Vecino: il centrocampista è arrivato in Paideia

Visite mediche Vecino: inizia la prima giornata da nuovo giocatore della Lazio per il centrocampista uruguaiano

Inizia la prima giornata da nuovo giocatore della Lazio per Matias Vecino. Oggi il centrocampista si sottoporrà alle visite mediche in Paideia prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste per le prossime tre stagioni.

Ore 8.20 – Matias Vecino ha voluto far sapere quale sarà il suo numero di maglia alla Lazio.

In Paideia, ha infatti firmato la maglia di un supporter fuori dalla clinica aggiungendo anche il numero 8 e dicendogli «Così sei il primo che lo sa».

Ore 8.13 – Matias Vecino è arrivato da poco in clinica Paideia per sostenere le visite mediche. Più tardi seguiranno i test all’Isokinetic. Da domani pomeriggio si aggregherà al gruppo e conoscerà i nuovi compagni.