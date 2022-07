Visite mediche Romagnoli: il difensore è atteso in Paideia dopo il weekend. Ecco la data dello sbarco a Roma

Dopo una lunghissima trattativa Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati, le parti sono tutte d’accordo e si devono solo fissare le visite mediche.

Quando saranno? Lunedì o martedì, sicuramente dopo il weekend per permettere all’avvocato Pimenta – che ha preso in mano la scuderia di Raiola dopo la scomparsa di quest’ultimo – di scendere a Roma, leggere il contratto e dare il via libera ai test fisici al suo assistito. Ora la Pimenta è alle prese con lo sbarco a Torino di Pogba e la contemporanea cessione di De Ligt al Bayern Monaco, per questo è stato chiesta ancora un po’ di pazienza. Lo riporta Sky Sport.