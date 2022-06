Visite mediche Cancellieri: l’esterno arriverà nel pomeriggio in Paideia

Visite mediche Cancellieri: l’esterno classe 2002 è atteso per il primo pomeriggio in Paideia. La giornata LIVE

Inizia la prima giornata da nuovo calciatore della Lazio per Matteo Cancellieri. L’esterno classe 2002 arriva in biancoceleste a titolo definitivo per 7 milioni + 1,5 di bonus. Segui la giornata LIVE su Lazionews24.com.

Ore 8.15 – Contrariamente a quanto si pensava, Matteo Cancellieri non arriverà in Paideia questa mattina ma oggi pomeriggio verso le 14.