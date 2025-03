Visentin, l'intervista della calciatrice biancoceleste

Visentin, la calciatrice biancoceleste rilascia una curiosa intervista parlando di quanto conti per lei indossare la maglia della Lazio e non solo

PAROLE – Quando ero più piccola che andavo a vedere mio fratello insieme a mio padre che giocava a calcio. Ho sempre fatto l’attaccante, non ho mai lasciato questo ruolo. Pro e contro dei social media? I pro sono quei messaggi di solidarietà che si vogliono far trasmettere, richieste d’aiuto

Cosa significa per me indossare la maglia della Lazio? Giocare per questa squadra mi trasmette tante emozioni che non riesco a definirle. Cosa è per me la forza delle connessioni? Il segreto dei rapporti di famiglia e dei rapporti d’amicizia. Un ricordo speciale legato a un fan? Mi colpiscono tutti quelli che perdono un secondo del loro tempo per mandarmi un messaggio, per fare brevi video della partita