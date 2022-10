Vincenzo Paparelli ci lasciava 43 anni fa, ucciso prima di un derby. A distanza di tempo, il suo ricordo è ancora vivo

Sono passati 43 anni da quel derby maledetto in cui Vincenzo Paparelli perse la vita. Un tifoso come tanti, ucciso mentre viveva una delle sue passioni più grandi: il calcio. Quel giorno resta una delle pagine più tristi della cronaca, una ferita ancora aperta che il popolo laziale non vuole chiudere.

E non vuole farlo nemmeno Gabriele, figlio di Vincenzo, che come ogni 28 ottobre ha scritto sul suo profilo Facebook:

«43 lunghi anni sono passati tra mille difficoltà, con dolori immensi per chi come me ti amava. Ma con tanto amore da parte di un popolo intero che ha la tua stessa passione, quella di amare la Lazio».