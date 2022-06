Montella consiglia Akgun: «È forte, scattante, veloce e tecnico»

Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, ha fornito un ritratto di Akgun, attaccante che piace molto alla Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato così di Akgun, obiettivo di mercato della Lazio:

«È forte, scattante, veloce, tecnico, sa fare assist e segnare, vede linee di passaggio e mira sempre agli angoli. Nuovo Montella? Beh ancora no, ma se resta con i piedi per terra e continua a migliorare, chissà. Peccato fosse solo in prestito, è tornato al Galatasaray. Non aveva mai giocato in Super League, l’ho lanciato io, ha chiuso con 9 gol e una quindicina di assist».