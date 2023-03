Villarreal, Morales: «Favoriti per la vittoria della Conference? C’è anche la Lazio di Sarri»

José Morales, attaccante del Villarreal, ha parlato del lotto dei favoriti per la vittoria in Conference League: c’è anche la Lazio

Intervistato dal Mundo Deportivo, José Morales, attaccante del Villarreal, ha parlato del possibile lotto delle favorite per la vittoria della Conference League:

«Se non siamo tra i favoriti, siamo molto vicini. All’inizio della competizione si diceva che avevamo la migliore ‘ratio’ per vincerla, ma questo va dimostrato sul campo. Ci sono squadre molto forti come la Lazio, la Fiorentina o il West Ham e anche loro faranno del loro meglio per vincere il titolo».