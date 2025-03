Viktoria Plzen-Lazio, Koubek: "La Lazio ha grandi qualità"

L’allenatore del Viktoria Plzen ha presentato il match in programma giovedi contro la Lazio nella conferenza stampa odierna

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa dell’allenatore del Viktoria Plzen Miroslav Koubek, in vista della gara di domani contro la Lazio.

SULLA LAZIO – «Sono molto bravi, ma abbiamo raccolto le informazioni necessarie per affrontare questa gara. Abbiamo il privilegio di incontrare una squadra che ha molte qualità e che non sarà affatto semplice battere».

SUL MOMENTO – «Siamo entrati in quelle partite molto indeboliti, avevamo in panchina dei giovani della B. Abbiamo passato momenti difficili, ma ora siamo in un buon periodo e speriamo di continuare su questa strada. Abbiamo fatto dei progressi come squadra in un anno. Il nostro organico, soprattutto nelle posizioni degli attaccanti, è più ampio, possiamo permetterci di più».

SUGLI INFORTUNATI – «Stanno recuperando. Sono tre giorni che vanno meglio, tutto qui. Formazione? Markovic non ha giocato le ultime due partite, ha avuto un virus. Stiamo valutando di cambiare qualche pedina, vedremo nelle prossime ore».

SU PALUSKA – «Paluska? Si è già messo in mostra a Boleslav. Sappiamo che è un giovane difensore di qualità, sta lottando per un posto al sole qui. Se si aprirà lo spazio per farlo giocare, lo faremo entrare senza paura. È un po’ sfortunato perché c’è molta concorrenza dietro. Ma ha dimostrato di meritare sempre più attenzione».