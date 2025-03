Viktoria Plzen Lazio, l'Europa League premia Isaksen

Viktoria Plzen Lazio, la Uefa alla luce delle sfide di ieri assegna il premio del gol of the day al giocatore danese dopo la rete di ieri

Missione compiuta per la Lazio, la quale aveva bisogno di vincere per dare un segnale forte per l’Europa League e ci è riuscita seppur in extremis contro il Viktoria Plzen. A decidere il match europeo è stato al 97′ Isaksen il quale non ha sentito il peso di giocare in nove, e decreta la vittoria finale. A premiarlo è la Uefa con un bel video assegnandogli il gol of the day della competizione