Vieri: «Sarri è stato massacrato, avevo detto di aspettare fino a febbraio...»

L’ex biancoceleste Vieri ha parlato del lavoro di Sarri alla guida della Lazio

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, nel corso della Bobo TV ha parlato del lavoro di Maurizio Sarri alla guida della squadra biancoceleste.

LE PAROLE – «Stanno lavorando bene, non si può dire niente. Avevo detto che Sarri bisognava aspettarlo fino a febbraio. Lo abbiamo massacrato in questi ultimi mesi, ad esempio quando ha detto che non riusciva ad allenare in settimana».