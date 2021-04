Vieri, nostalgia Lazio. Il centravanti ricorda i tempi in biancoceleste FOTO

Christian Vieri, ex bomber di Lazio e Inter, ha postato sul proprio account Instagram delle foto che lo raffigurano in maglia biancoceleste

Non è raro che Christian Vieri usi i propri profili social per ricordare la sua splendida carriera da calciatore. Instagram è sicuramente il veicolo preferito dell’ex centravanti della Nazionale, lo dimostrano i numerosi scatti che lo ritraggono con le tante maglie indossate.

Tra le varie foto postate in giornata, spiccano quelle in maglia Inter e Lazio, club in cui Vieri ha militato nella stagione 1998/1999 vincendo la Coppa delle Coppe. In uno scatto è a contrasto con Delli Carri del Piacenza, nell’altro con Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus.