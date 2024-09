Vieri NON SI NASCONDE: «Sono TIFOSO di QUELLA squadra. Resta la mia preferita, anche dopo tante stagioni». Le parole dell’ex Lazio

Intervenuto in occasione del Vieste Padel Trophy, L’ex Inter e Lazio, Christian Vieri, non ha nascosto la sua fede per i colori nerazzurri.

PAROLE – «Sono tifoso dell’Inter, ci ho giocato sei anni e resta sempre la mia preferita, anche dopo tante stagioni. Ha ancora la rosa più forte, la vedo davanti a tutti. La Juve sta andando benino, piano piano. L’allenatore ha iniziato poco fa, ci vuole tempo in tutte le cose».