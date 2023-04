Vieri: «L’assist di Luis Alberto? Mi immagino Lotito…» Le parole dell’ex attaccante sulla partita giocata dallo spagnolo contro la Juve

Nel corso della Bobo Tv, Christian Vieri, ha commentato l’assist realizzato da Luis Alberto a Zaccagni durante la partita della Lazio contro la Juve di sabato sera all’Olimpico. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Vogliamo parlare dell’assist di Luis Alberto? Ma che roba é?Ma che roba é? Gli arriva la palla e aveva già visto Zaccagni libero. Ma dai. Ma cosa fai Luis? Oggi mi immagino Lotito sul divano con il sigaro. Quando mi dite che deve acquistare ogni tanto un calciatore, lui non gliene frega niente. Ha Tare che come direttore sportivo è un fenomeno e lui controlla i conti, controlla i bilanci.Quest’anno la Lazio ha la difesa meno battuta d’Europa dopo il Barcellona ed è seconda in campionato! »