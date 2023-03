Vice Immobile, Tare guarda anche a Francia e Belgio: i nomi sul tavolo

Per il ruolo di vice Immobile nella Lazio della prossima stagione Tare pensa anche a Francia e Belgio: due i nomi sul tavolo

Spuntano altre due candidature per il mercato estivo della Lazio nel ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Tare sta pensando anche a Balogun e Jutglà.

Il primo, di proprietà dell’Arsenal, sta facendo benissimo con la maglia del Reims: 17 gol messi a segno e interesse vivo anche del Milan. In Belgio invece resta forte la candidatura di Jutglà, attaccante del Bruges, 9 gol in 27 partite, assistito dalla stessa agenzia di Luis Alberto, la You First.