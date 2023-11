Vicario: «Ecco le squadre che mi piacciono di più della Serie A. La Lazio…». Le parole del portiere del Tottenham

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, alla Radio ufficiale della Serie A, ha ripercorso tutta la sua carriera e la sua nuova avventura in Inghilterra, soffermandosi anche sulle squadre della Serie A che gli piacciono di più. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confronto con l’avversario, a me piace molto la Fiorentina perché ha una grande mentalità di andare a fare quello che si è prefissato di fare in settimana, con grande voglia, contro chiunque. È una squadra molto bella da vedere per quello che propone. Anche l’Inter in modo diverso ma con gli interpreti che ha, anche lo stesso Milan è bellissimo da guardare. Stesso discorso per la Lazio, mi piacciono insomma quel tipo di squadre lì ».