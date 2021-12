Vezzali: «Tampone per gli stadi? Non escludo questa misura...»

Valentina Vezzali – Sottosegretaria allo Sport – ha commentato la possibilità di sottoporre i vaccinati al tampone per accedere agli stadi

A margine della consegna dei Collari d’Oro a Roma, Valentina Vezzali – Sottosegretaria allo Sport – ha commentato la possibilità di sottoporre i tifosi vaccinati al tampone per accedere agli stadi. Ecco le sue parole:

«Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità.

Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo».