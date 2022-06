Vezzali: «L'Italia deve ripartire dai giovani, sui vivai...»

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha analizzato il momento del calcio italiano: giovani e vivaio la ricetta

Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, a margine della presentazione del tavolo “Battiamo il silenzio” a Roma ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano.

VIVAI – «Il mondo del calcio, dopo l’eliminazione di Palermo, credo abbia fatto un’analisi su quello che andava e non andava. Due mancate qualificazioni ai Mondiali sono il termometro di una situazione che sicuramente deve andare in un’altra direzione. Puntare sui giovani è molto importante, ritengo fondamentale che il mondo del calcio attui in primis una riforma al suo interno per coltivare meglio i vivai e permettere ai giovani di esprimersi. Il risultato di Italia-Germania dimostra che i giovani di valore ci sono».