Vezzali: «Italia fuori dal Mondiale? Qualcosa lontano anni luce»

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato all’indomani del pareggio tra Irlanda del Nord e Italia durante il Social Football Summit. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI – «Reputo ancora il fatto che l’Italia non si qualifichi al Mondiale un qualcosa lontano anni luce. Anzi penso positivo, la nostra Italia andrà avanti per la sua strada e ci regalerà altre emozioni. La partita di ieri e di venerdì sono state gare difficili. Questo a dimostrazione che nello sport nulla è scontato. Qualche volta fa bene incontrare delle difficoltà, non è un addio al mondiale. Questa situazione può dare motivazione agli azzurri per procedere meglio e accedere al Mondiale. Quando riesci a superare questi momenti difficili poi è tutto in discesa».