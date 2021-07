Vezzali, frecciata a Gravina: «Aiuti al calcio? Servono riforme strutturali»

Valentina Vezzali risponde alla lettera di Gravina in cui sono richiesti aiuti per il calcio in crisi a causa del covid

Botta e risposta. Nella giornata di ieri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha chiesto in una lettera aiuti al governo per sostenere il calcio. Non si è fatta attendere la replica del sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali: «Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio, parlare di “aiuti di Stato” al calcio rischia di essere poco comprensibile per i cittadini. Preferisco immaginare ogni sostegno o supporto, anche eventualmente la dilazione fiscale temporanea, legato a riforme strutturali del sistema calcio».