Vertice di mercato in casa Lazio: Lotito, Tare e Sarri a pranzo insieme

Ieri si è tenuto un pranzo tra il presidente Lotito, il ds Tare e Mister Sarri per fare il punto sul mercato della Lazio

Prosegue l’estate della Lazio all’insegna del mercato. Vari colpi sono stati già messi a segno dal club biancoceleste, mentre altri, Brandt e Basic su tutti, sono bene avviati. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa e renderla più funzionale al nuovo modulo per essere più competitivi.

Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri si è tenuto un pranzo tra il presidente Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il nuovo allenatore Maurizio Sarri per fare il punto sul fronte calciomercato. I temi caldi sono stati proprio gli esterni offensivi e il centrocampo, ruoli che hanno bisogno di nuovi innesti, e le cessioni per sbloccare definitivamente la questione dell’indice di liquidità. La Lazio del futuro comincia a prendere forma.