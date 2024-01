Verso Udinese Lazio, Sarri ha un dubbio a centrocampo: potrebbe scegliere lui. Le ultime sulle possibili scelte di formazione

In attesa del derby di Coppa Italia, la Lazio dovrà prima affrontare una trasferta complicata alla Dacia Arena contro l‘Udinese.

Tante le idee e tanti sono ancora i dubbi di Maurizio Sarri per quanto riguarda l’undici titolare da schierare. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mau ha un dubbio soprattutto per una maglia a centrocampo. Kamada o Vecino? Il giapponese non vive il miglior momento della carriera, con il centrocampista uruguaiano che sembra leggermente in vantaggio per prendersi il posto.