Verso Torino-Lazio: ecco la situazione in attacco

A un giorno dalla sfida tra Torino e Lazio, ecco il punto della situazione per quanto riguarda l’attacco biancoceleste

Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre. La Lazio deve vincere per dimenticare la sconfitta con il Bologna, ma soprattutto per arrivare mentalmente carica alla gara di ritorno in Champions League. Proprio per questo motivo potrebbe essere leggero il turnover di Sarri.

In attacco infatti dovrebbe partire dal 1′ Ciro Immobile, con Isaksen e Pedro ai lati. Possibile riposo per Felipe Anderson, che in caso di necessità subentrerà dalla panchina.