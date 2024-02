Giovedì sera si giocherà Torino-Lazio, match fondamentale per le ambizione europee delle due squadre: ecco le quote

Nonostante sia in una posizione superiore in classifica, per il match di giovedì sera la squadra favorita dalle quote è il Torino di Juric.

Stando ai bookmakers infatti, il segno “1” è offerto a 2.40, mentre il “2” della Lazio a 3.20; quotato invece a 2.90 il possibile pareggio.